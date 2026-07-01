Лето начинается с «Солнышка»

Смена в летнем лагере Дома детского творчества с дневным пребыванием детей оставила после себя море счастливых воспоминаний и улыбок

Ребята участвовали в квестах, где нужно было проявить смекалку и командный дух. Творческие мастер-классы по плетению ленточек и изготовлению брелоков позволяли каждому раскрыть свои таланты. Не обошлось и без праздника, посвященному Году единства народов России. А ещё с помощью очков виртуальной реальности мальчишки и девчонки совершили путешествие в мир динозавров.

А ещё учились дружить, поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и радоваться общим победам. Каждый день был наполнен смехом, новыми знакомствами и яркими впечатлениями.

В первую смену с 26 мая по 24 июня летние пришкольные лагеря были открыты в шести образовательных учреждениях. С 3 по 31 июля мальчишек и девчонок принимают школы № 2, 8, а также Центр детского творчества. Всего за лето планируется охватить летним отдыхом 450 человек.