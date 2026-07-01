От модернизации до соцпроектов: федеральный взгляд на смоленский флагман





Зампред Госдумы РФ Александр Бабаков посетил предприятие „Гагарин‑Останкино“ и оценил его вклад в развитие региона

Заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков в рамках рабочей поездки в Гагаринский муниципальный округ посетил одно из ключевых предприятий региона — ООО «Гагарин‑Останкино». Завод является крупнейшим высокотехнологичным мясоперерабатывающим производством в области и по праву считается одним из флагманов местной промышленности.

Инвестиционный проект по модернизации предприятия стартовал в 2012 году и реализовывался поэтапно. За это время суммарный объём вложений в развитие производства превысил 3 миллиарда рублей. Сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: варёные и сырокопчёные колбасные изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты. Производственные мощности позволяют ежемесячно выпускать до 7,8 тысячи тонн варёных колбасных изделий и свыше 600 тонн сырокопчёных колбас и мясных деликатесов — общая мощность достигает порядка 8 700 тонн колбасной продукции в месяц.

На заводе трудятся более 2 500 человек. Для города Гагарина предприятие имеет градообразующее значение: оно обеспечивает жителей стабильной работой и достойной оплатой труда. Важным преимуществом производства является ориентация на местное сырьё: потребности завода полностью закрывают свиноводческие комплексы Вяземского и Починковского округов.

Особого внимания заслуживает социальная роль предприятия. ООО «Гагарин‑Останкино» активно участвует в развитии Гагаринского округа: помогает в благоустройстве территорий, поддерживает детские сады и социально‑реабилитационные центры, а также оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

«Что особенно ценно — бизнес не отстранён от жизни города. Это яркий пример социально ответственного бизнеса, который создаёт рабочие места, платит налоги и развивает инфраструктуру. Такие предприятия — опора и гордость Смоленщины», — прокомментировал итоги визита Александр Бабаков.