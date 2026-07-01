Творческое объединение «Импульс» Центра детского творчества поздравило Сычёвку с 250-летием

Для коллектива под руководством Юлии Легчилиной участие в торжествах стало не просто выступлением, а особой честью – возможностью поздравить юбиляра ярким, эмоциональным подарком.

У стенда Сафоновского муниципального округа сафоновцы с честью и достоинством встретили Губернатора Смоленской области Василия Анохина, председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова, епископа Вяземского и Гагаринского Алексия, а также главу Сычёвского округа Татьяну Васильеву. Участники «Импульса» выразили свою любовь и уважение к нашей великой и сильной России.

Кульминацией праздника стал фестиваль «Сычёвский размах», собравший творческие коллективы со всей Смоленской области. Сафоновские звёздочки подарили зрителям заряд энергии и отличное настроение. Для ребят этот день стал символичным: он подвёл черту под первым танцевальным сезоном творческого объединения и показал, каких результатов удалось достичь всего за год упорной работы.

