Губернатор Василий Анохин рассказал о строительстве социальных объектов

В 2026 году строят пять новых объектов социального назначения, еще в 160 выполняют капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

– По словам Президента России Владимира Владимировича Путина, социальная инфраструктура должна отвечать запросам и потребностям каждого человека и каждой российской семьи. Наши жители практически каждый день приходят в школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры и спорта. Заботимся о том, чтобы они были удобными, комфортными и безопасными. Итоги работы за первое полугодие подвели на очередном заседании штаба по строительству, – сказал Василий Николаевич Анохин и перечислил их.



• Завершаем строительство детского сада на 150 мест на Краснинском шоссе в Смоленске. Строительная готовность объекта – 75%. Практически полностью завершены внутренние отделочные работы, идет пусконаладка инженерных систем. Подрядчик приступает к благоустройству территории. Планируется, что к сентябрю этого года детский сад будет подготовлен для передачи в муниципалитет.



• Продолжаем возведение детского сада в Миловидово в Смоленске. После завершения строительства современный детский сад обеспечит 250 мест для детей одного из самых быстрорастущих микрорайонов Смоленска.



• В завершающей стадии – строительство нового корпуса Смоленской областной детской клинической больницы. Выполнено уже более 80% строительных работ. Завершается внутренняя отделка помещений, начинается благоустройство территории и пусконаладка инженерных систем. К концу года здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь маленькие пациенты со всей области.



• Возводим новый корпус областной клинической психиатрической больницы в областном центре. Работы идут в плановом режиме. Объект позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов и создать современную базу для оказания специализированной медицинской помощи.



• Высокие темпы строительства школы на 726 мест в Печерске Смоленского муниципального округа. Выполнено более половины работ.



• Началось строительство нового детского сада в Починке в рамках программы Комплексного развития сельских территорий. Подготовительный этап завершен, строители приступили к работам нулевого цикла. Здесь же продолжается реконструкция стадиона. После завершения реконструкции жители получат современное спортивное пространство для занятий физкультурой и проведения соревнований.