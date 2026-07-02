2 июля — Международный день собак

Хотя он не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Помимо чествования «виновников торжества», праздник также имеет своей целью – еще раз обратить внимание общества к проблеме бездомных животных.

Современные собаки – это не только домашние питомцы, дарящие радость и умиление своим хозяевам, это и настоящие профессионалы. Они работают на границе, служат в правоохранительных органах,, несут охранную и конвойную службу. Есть собаки-пастухи, охотники, ездовые собаки… Собаки-спасатели служат в МЧС и порой работают в самых трудных условиях, спасая людей из-под завалов, из воды, после землетрясений, взрывов и техногенных катастроф. Собаки-поводыри помогают людям с ограниченными возможностями, а собаки-канистерапевты – справляться с такими заболеваниями, как невроз, депрессия, аутизм… Также научно доказано, что домашние питомцы снижают уровень стресса.