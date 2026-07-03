Губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки молодых семей

Особое внимание уделяют студентам, которые решили стать родителями во время учебы. Цель – создать условия, при которых получение образования не станет препятствием для создания семьи и воспитания детей. В 2025 году более 40 молодых мам получили выплату в размере 100 тысяч рублей после рождения ребенка, в 2026 году – уже 18. Студенткам, воспитывающим детей до трех лет, ежемесячно предоставляется дополнительная региональная выплата в размере трех тысяч рублей. Данной мерой поддержки в 2025 году воспользовалось 18 студенток. С 2026 года будущие мамы, которые учатся в колледжах и вузах, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Такой возможностью уже воспользовались 33 студентки.

В образовательных учреждениях для родителей-студентов действуют гибкие форматы обучения. Обеспечиваем их жильем – в студенческих общежитиях для этого предусмотрены семейные блоки.

Молодые семьи могут получить социальную выплату на приобретение или строительство собственного жилья. В прошлом году такой возможностью воспользовались 45 семей, с начала 2026 года – 40 семей. С этого года молодым семьям при рождении третьего ребенка также предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Данную меру получили 65 семей.

– Широкий перечень мер действует и для многодетных семей. Это помощь в погашении ипотечного кредита, областной материнский капитал, компенсация расходов на школьную форму, бесплатное горячее питание и проезд для детей, выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и многие другие меры. В Смоленской области в настоящее время проживает более 9,2 тысяч многодетных семей, добавил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

С полным перечнем мер поддержки семей с детьми и условиями их получения можно ознакомиться на сайте Министерства социального развития Смоленской области.