﻿Вопросы сотрудничества в сфере спорта обсудили на заседании коллегии Минспорта России и Беларуси

Развитие межрегионального сотрудничества обсуждалось на заседании коллегии Минспорта Беларуси и России, которое состоялось в Бресте. В мероприятии принял участие министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин. В своем докладе он обозначил достигнутые результаты и перспективы дальнейшей работы, подчеркнув роль Смоленской области как одного из ключевых участников партнёрства.

В составе делегации региона также — и. о. ректора Смоленского государственного университета спорта К. А. Хорунжий. Между СГУС и белорусскими вузами заключено 4 договора о сотрудничестве, а также подписано соглашение между СГУОР и Гродненским училищем олимпийского резерва.

Также регулярно проводятся десятки совместных соревнований и научных мероприятий. Среди достигнутых результатов — серебряные медали хоккейного клуба «Славутич» в высшей лиге Беларуси, а также успехи в рамках проектов «Оранжевый атом», фестиваля «Смоленская крепость» и туристского слета «Наш вектор».

По итогам заседания утверждены календарные планы совместных мероприятий и сборов на 2026–2027 годы, а также программа научного обмена. Дальнейшим важным шагом стороны видят снятие нормативных барьеров и упрощение поездок юных спортсменов — это позволит сформировать единое спортивное пространство и расширить возможности для взаимодействия.

«Партнерство и дружба между Россией и Беларусью – это незыблемая, прочная связь. Мы регулярно проводим совместные мероприятия, организуем проекты, направленные на укрепление взаимодействия. Спорт – одно из важнейших направлений в этой работе. Мы намерены продолжать развивать и укреплять эти инициативы», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото от организаторов заседания коллегии Минспорта Беларуси и России