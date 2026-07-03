3 июля – День Госавтоинспекции

В этом году исполняется 90 лет со дня образования ГАИ. Все эти годы основное предназначение и главные задачи сотрудников службы остаются неизменными – защита жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности, снижение аварийности и травматизма, помощь людям, попавшим в беду.

Одной из самых уязвимых категорий пешеходов являются пожилые люди. В силу своих возрастных особенностей они могут не успеть перейти улицу за тот «отрезок» зелёного света, который рассчитан на обычного взрослого человека. Пожилые пешеходы медленнее реагируют на изменение ситуации на дороге, могут не расслышать звук едущего автомобиля, неверно оценить расстояние до приближающейся машины.

Госавтоинспекция МО МВД России «Сафоновский» призывает быть внимательнее к пожилым участникам дорожного движения.

Помните, что людям преклонного возраста бывает трудно сориентироваться в интенсивном дорожном движении. Если вы видите, что впереди пожилой пешеход, сбавьте скорость. Берегите пожилых людей, относитесь к ним с пониманием и уважением, и тогда опасных ситуаций на дорогах станет меньше.

