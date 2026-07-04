4 июля – международный день кооперативов

Половина коллектива бухгалтерии Сафоновского райпо в честь профессионального праздника получит награды.

За плечами Татьяны Утенковой – целых 45 лет профессионального опыта, что делает её одним из самых опытных сотрудников. «Я всегда любила порядок, а в работе заместителя главного бухгалтера он просто необходим», – признаётся Татьяна Николаевна.

С 1986 года в коллективе райпо трудится главный бухгалтер Ирина Тараканова. За эти годы она стала не просто сотрудником, а душой организации, воплощая в себе те качества, которые ценят превыше всего: честность, справедливость и отзывчивость.

Председатель ревизионной комиссии Надежда Симонова настоящий феномен. Вот уже 48 лет она не расстаётся с любимым делом. Работа ревизора – это огромная ответственность. От внимательности и профессионализма специалиста зависит финансовое благополучие организации. Надежда Ивановна не просто выполняет свою работу, она чувствует себя частью большого и важного дела. Она знает, что её труд приносит пользу, помогает организации развиваться и достигать новых высот.

Для Маргариты Нури профессиональный праздник стал семейным. С потребкооперацией связаны бабушка, мама, папа, двоюродный брат. Окончив Московский кооперативный институт, Маргарита устроилась в отдел заготовок. Потом стала бухгалтером по зарплате.

Уважаемые работники и ветераны потребкооперации, а также все пайщики Сафоновского райпо! Пусть каждая инициатива и усилия приносят ощутимую пользу и выгоду, ведут к новым успехам и достижениям. Пусть это наполняет ваши сердца радостью, дарит душе светлую надежду и вдохновляет на новые свершения.