Мы не боимя конкуренции

Продолжаем поздравлять работников Сафоновского райпо с их профессиональным праздником, который они отмечали 4 июля.

Заведующая магазином деревни Пушкино Любовь Шерченкова из местных. Как и большинство коллег по потребкооперации, продолжила семейные традиции. Среди её родственников есть и продавцы, и экономисты.

Получив профессию товароведа промышленных и продовольственных товаров, в 1987 году пришла в местный сельский универсам. Думала, что в техникуме научилась всему, что надо для профессии. Однако научно-технический прогресс подбрасывал новые задачки.

Когда-то Л.А. Шерченкова стала наставником для Елены Красовской. Вместе с Натальей Савичевой они трудятся в магазине уже 25 лет. Надёжным помощником продавцов стала подсобный работник Регина Тимашова.

– Наш торговый павильон хоть и небольшой, но не боится конкуренции с супермаркетами, – говорит Любовь Алексеевна. – В Пушкине каждый покупатель – это не просто цифра в отчёте, а ценный гость, чьё мнение имеет значение. Впрочем, как и в любом из магазинов Сафоновского райпо.