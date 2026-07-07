В Смоленске впервые пройдет массовый сплав на сапбордах по Днепру

18 июля в Смоленске впервые пройдёт массовый сплав на сапбордах по по Днепру. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 300 человек. Маршрут проложен от Шейновского пляжа до Владимирской набережной. Это не соревнование на скорость, а красивое водное шествие, где каждый участник станет частью единого потока.

Сбор и очная регистрация начнутся в 13:30 на Владимирской набережной. Здесь будут работать сцена, ярмарка и активности от партнёров.

С 15:00 автобусы доставят участников к месту старта на Шейновский пляж.

Старт сплава запланирован на 17:00.

Около 18:00 колонна проплывёт под мостом на Большой Советской, где состоится масштабная фотосъёмка с высоты.

Финиш — в 18:30 на Владимирской набережной.

К участию допускаются лица старше 18 лет. Обязательны спасательный жилет и страховочный лиш. Каждый участник получит индивидуальный номер.

Сап можно взять в аренду на сайте.

В рамках сплава пройдёт розыгрыш призов, среди которых сапборд, годовой набор бытовой химии и другие ценные подарки.

Регистрация уже открыта, количество мест ограничено.

Подать заявку можно по ссылке. Стартовый взнос — 600 рублей.

Присоединяйтесь и станьте частью новой летней традиции Смоленска!