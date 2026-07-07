В Смоленске пройдёт Международный Медиафорум «Перекрёсток смыслов»

10 июля 2026 года в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске пройдёт Международный Медиафорум «Перекрёсток смыслов». Организатором выступает Союз журналистов России при поддержке Правительства Смоленской области.

В рамках форума состоится церемония награждения победителей конкурса журналистских работ «Поехали!». Организатором конкурса выступило Смоленское областное отделение Союза журналистов России по заказу Правительства Смоленской области. Конкурс был посвящён 65-летию первого полёта человека в космос.

Участниками форума станут более 100 журналистов, медиаэкспертов из различных регионов России, включая новые территории, а также из Республики Беларусь и Абхазии. Смоленскую область представят региональные и муниципальные журналисты. Особое внимание в программе форума уделено участию молодых журналистов, студентов журналистских факультетов, а также студентов-историков, для которых тема сохранения исторической правды и преемственности поколений является особенно значимой.

Название форума — «Перекрёсток смыслов» — отражает его главную идею. Сегодня журналист каждый день оказывается на перекрёстке между правдой и манипуляцией, скоростью и достоверностью, прошлым и будущим. Выбор, который делает журналист, определяет не только его профессиональную репутацию, но и то, какой будет память поколений и какой будет правда. В эпоху цифровых технологий, искусственного интеллекта и информационных войн особенно важно, чтобы журналисты России и Беларуси действовали сообща.

Форум станет площадкой для открытого профессионального диалога, укрепления гуманитарного сотрудничества между двумя странами и формирования единого информационного пространства Союзного государства.

В программе форума — пленарная дискуссия о защите правды в цифровую эпоху, экспертная сессия о влиянии искусственного интеллекта на медиа, тематическая площадка, посвящённая разговору с молодёжью о подвиге, культурно-образовательный блок и презентация фотовыставки к 65-летию полёта Гагарина.