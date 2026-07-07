В Смоленске пройдёт региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

11 июля на территории дворца спорта «Юбилейный» состоится региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».

Участники смогут проявить себя в соревнованиях по шести направлениям: скейтбординг, BMX, самокат, брейкинг, хип-хоп и граффити. Гости станут зрителями соревнований, а также смогут принять участие в мастер-классах по катанию на роликах, брейкдансу и стрит-арту.

Программа дня начнётся в 10:00 с регистрации участников и мастер-класса «Ролики с нуля». С 11:00 до 15:00 пройдут соревнования по брейкингу, BMX, граффити, хип-хопу, самокату и скейтбордингу. В 15:30 состоится награждение победителей, а завершится день мастер-классом по брейкдансу в 16:00.

Победители регионального этапа при финансовой поддержке региона представят Смоленскую область на гранд-финале, который пройдёт с 16 по 20 сентября во Владивостоке.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил:

«В этом году Смоленск стал Молодёжной столицей России, и региональный этап «КАРДО» — важный шаг в поддержке нашей молодёжи. Мы активно развиваем спорт и творческие направления: именно здесь раскрываются таланты, появляются сильные проекты и формируется активное сообщество. Уверен, что этот фестиваль станет ярким событием для всех участников и гостей».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

«КАРДО» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Организатором выступает «Молодёжный центр «Пушкинский» при поддержке Правительства Смоленской области.