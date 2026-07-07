Губернатор Василий Анохин рассказал о поддержке семей

С 1 января 2025 года в Смоленской области реализуется социальная мера «Подарок новорожденному». Она помогает родителям в самый важный и волнительный период – сразу после рождения ребенка. За это время подарки уже получили более 6400 смоленских семей. Только за первое полугодие 2026 года вручено почти 2100 наборов.



«Подарок новорожденному» – это набор самых необходимый вещей в первые дни жизни ребенка. В него входят 26 предметов для ухода за малышом: одежда, подгузники, пеленки, средства гигиены, принадлежности для кормления и многое другое. Подарочные наборы оформлены в двух тематических стилях: «Сокровища Смоленщины» и «Я родился в Смоленской области».



Набор выдают прямо в роддоме при выписке – без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок выдается независимо от того, первый это ребенок в семье или последующий. Если родилась двойня или больше детей, набор выдается на каждого малыша отдельно.



Поддержка семей с детьми остается одним из наших главных приоритетов. Реализуем в Смоленской области программу по повышению рождаемости, включающую более 70 мероприятий. Для каждой категории семей – студенческих, молодых, многодетных – также предусмотрены меры поддержки: выплаты, помощь в решении жилищного вопроса, компенсации и льготы, – заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.