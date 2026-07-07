Смоленская область – в числе лидеров России по цифровизации экспортной поддержки

На встрече с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина отметила опыт нашего региона.



Смоленская область одной из первых интегрировала региональные меры поддержки экспортеров в цифровую платформу «Мой экспорт» и полностью перевела их в электронный формат. При этом в прошлом году к платформе «Мой экспорт» подключились 16 регионов России, и только два – по собственной инициативе. Среди них – наша область.



Сегодня смоленские предприятия в онлайн-формате получают не только федеральные услуги: кредитование, страхование, участие в международных проектах, но и региональные для развития экспортной деятельности: выдача сертификатов соответствия «Сделано в Смоленске», включение в электронный каталог «Сделано в Смоленске». В этом большая заслуга Регионального центра поддержки экспорта Смоленской области, который совместно с Министерством экономического развития региона закрепил за собой статус одного из ведущих институтов развития экспортной деятельности в стране.



По словам Вероники Олеговны Никишиной, цифровизация позволила в среднем в 2-2,5 раза сократить сроки получения мер поддержки. Предприятия могут оперативно получать необходимые услуги и сосредоточиться на развитии внешнеэкономической деятельности.



С этого года цифровизация экспортной поддержки стала системной задачей для всех регионов страны, также с 2026 года этот показатель войдет в число критериев оценки эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта. Смоленская область уже сегодня демонстрирует высокие результаты: стопроцентное выполнение стандарта регион обеспечивает четыре года подряд.