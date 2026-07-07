Смоленскую АЭС впервые с рабочим визитом посетил заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков, курирующий в законодательном собрании вопросы энергетики и строительства, впервые посетил Смоленскую АЭС и Десногорск. Программа визита включала встречи с руководителями и сотрудниками атомной станции, а также жителями города.

Одной из ключевых тем диалога стала роль атомной энергетики в экономике страны и значение инвестиционного проекта строительства Смоленской АЭС-2.

«Мы ценим внимание парламентария к атомной отрасли, — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Удалось обсудить многие вопросы с опорой на реальную повестку, связанную со строительством новых энергоблоков: кадровое обеспечение, инфраструктура для жизни и досуга. Встречи с государственными деятелями позволяют синхронизировать усилия и по отраслевым задачам, и по социальной тематике, которые напрямую влияют на стабильность работы станции и будущее Десногорска».

В ходе общения также обсуждались условия, которые определяют привлекательность города для молодых специалистов и их семей, и механизмы, способные закреплять кадры на местах, включая расширение практикоориентированных образовательных траекторий от школы до предприятия, использование инструментов социального найма жилья.

«Наращивание атомной генерации внутри страны стратегически необходимо, так как АЭС – база для технологического суверенитета, долгосрочного экономического роста, внедрения перспективных технологий. Неслучайно атомной энергетике отведена ведущая роль в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, утвержденной правительством. В России до 2045 года будут построены 38 новых энергоблоков, в том числе и на смоленской земле, что даст мощный импульс для промышленных коопераций, социальной и экономической динамики региона», — отметил заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков.

По итогам визита договорились поддерживать рабочие коммуникации по вопросам социально-экономического развития Десногорска, а также по тематике подготовки кадров, жилищных решений и инфраструктурных инициатив.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

