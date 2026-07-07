﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Туризм – мощный драйвер развития региона.

На очередном заседании регионального Правительства подвели итоги реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» в прошлом году. По темпам роста туристического потока наша область заняла 4 место в России, что явилось, по словам Василия Анохина, закономерным результатом системной работы по развитию инфраструктуры для жителей и гостей региона.

В центре внимания – сохранение уникального культурного наследия региона и создание современных общественных пространств. Благодаря этому историческая территория восточного участка Смоленской крепостной стены стала комфортным местом для прогулок и отдыха. Отремонтирован ряд объектов на мемориальном комплексе «Соловьева переправа» в Кардымовском округе. В туристическом центре Вязьмы благоустроены набережная и центральные общественные пространства. Масштабное обновление получила инфраструктура музея-заповедника «Гнездово», где созданы новые рекреационные зоны, появились кассовый павильон, музейные и образовательные пространства, кафе, палаточный лагерь, детская и смотровая площадки. Развивается национальный парк «Смоленское Поозерье».

Также особое внимание уделяется развитию событийного туризма и повышению туристической привлекательности региона. Многие фестивали, которые когда-то начинались как отдельные инициативы, стали ежегодными и теперь известны далеко за пределами Смоленской области. Так, в 2025 году регион организовал мультимедийный проект «Смоленск – моя крепость», «Среда Джаза Фест», фестиваль смоленской кухни «Луков-Фест», и другие мероприятия, которые собрали тысячи жителей и гостей региона. Они прошли при грантовой поддержке регионального Правительства, и в их реализации активно участвовал бизнес.

Вместе с тем, ежегодный рост туристического потока требует развития гостиничных комплексов. Ведь только за прошлый год смоленские гостиницы и отели приняли свыше 420 тысяч посетителей – на 26% больше, чем годом ранее. В связи с этим Губернатор Василий Анохин на рабочей встрече с директором и соучредителем компании «Мегаполис-Смоленск» Вячеславом Тофоровым обсудил возможности реализации инвестиционного проекта, который предусматривает создание на территории областного центра нового объекта гостиничной инфраструктуры. «Впереди – новые события всероссийского и международного уровня, в числе которых Форум регионов России и Беларуси в 2028 году, поэтому вопросы развития туристической инфраструктуры и расширения номерного фонда в нашей области приобретают особое значение», — подчеркнул Глава региона.

Строительная отрасль поддерживает высокие темпы работы.

Региональный Штаб по строительству подвёл итоги работы отрасли за первое полугодие текущего года. «Наши жители практически каждый день приходят в школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры и спорта. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы они были удобными, комфортными и безопасными, отвечали запросам и потребностям каждого человека, каждой смоленской семьи», — отметил Василий Анохин, открывая заседание.

В этом году проводятся беспрецедентные по объёму работы: помимо строительства 5 новых объектов, в 160 выполняется капитальный ремонт.

Завершается строительство детского сада на 150 мест на Краснинском шоссе в Смоленске. Строительная готовность объекта – 75% и планируется, что к сентябрю этого года он будет подготовлен для передачи в муниципалитет. Также продолжается возведение детского сада в Миловидово, который обеспечит 250 мест для детей одного из самых быстрорастущих микрорайонов областного центра. В рамках программы Комплексного развития сельских территорий началось строительство нового детского сада в Починке и там же, в городе, продолжается реконструкция стадиона.

В завершающей стадии – строительство нового корпуса Смоленской областной детской клинической больницы. Выполнено уже более 80% строительных работ, и уже к концу года здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь маленькие пациенты со всей области. Более половины всех работ выполнено при строительстве школы на 726 мест в Печерске Смоленского муниципального округа. Также в плановом режиме продолжается возведение в Смоленске нового корпуса областной клинической психиатрической больницы, что позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов и создать современную базу для оказания специализированной медицинской помощи.

Василий Анохин особо подчеркнул, что такие масштабные строительные работы регион стали возможны благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Яркий юбилей в Хиславичах.

В Хиславичах состоялся большой праздник, посвящённый 500-летию посёлка, и к этой дате он заметно преобразился – благоустроен ряд объектов, улучшена социальная инфраструктура.

Праздничная программа в Хиславичах была насыщенной и разнообразной. По традиции состоялось возложение цветов в Сквере Памяти Героев, где покоятся бойцы 393-го артиллерийского миномётного батальона, 43-го гвардейского танкового полка и 435-го медсанбата, павшие в боях с фашистами. На стадионе прошёл парад организаций Хиславичского округа, а в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Сидоренкова – турнир по вольной борьбе. На главной сцене выступали творческие коллективы, рядом работали интерактивные площадки для детей и взрослых, мастер-классы народных ремёсел, спортивные соревнования.

«Мы продолжим работать над улучшением качества жизни в Хиславичах – ремонтировать дороги, благоустраивать общественные пространства, поддерживать социальную сферу», — заявил Василий Анохин, поздравляя участников праздничных торжеств с юбилеем посёлка. Также Губернатор вручил региональные награды тем, кто внес значительный вклад в развитие родного округа.

На центральной площади посёлка развернулась ярмарка-выставка муниципальных образований Смоленской области. Каждый округ представил свою уникальную продукцию – от домашних солений и выпечки до варенья, кваса и наваристой ухи. Гости с удовольствием пробовали угощения, знакомились с местными брендами и традициями.

Яркое отражение в ярмарке нашёл и Год единства народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным. Здесь были представлены кухни разных народов – татарская, удмуртская, якутская и другие. Участники в национальных костюмах создавали по-настоящему праздничную атмосферу. Также в выставке приняли участие делегации из Беларуси, что подчеркнуло прочность наших дружеских и культурных связей.

«Ярмарка стала настоящим праздником дружбы, единства и гостеприимства. Хиславичи в эти дни объединили всю Смоленскую область и наших белорусских соседей. Спасибо каждому муниципальному образованию за щедрость, талант и любовь к своей малой родине!» — сказал Губернатор Василий Анохин.