﻿Смолян приглашают к участию в международном конкурсе «Русская цивилизация»

В рамках Года единства народов России с 28 июня по 12 октября проходит X международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» с целью гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России через привлечение внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

В 2025 году для участия в конкурсе было направлено более 19,5 тысяч фоторабот. Интерес к мероприятию продолжает расти, что с каждым годом делает его масштабнее.

Свои работы могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от места жительства и рода занятий. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Россия – семья семей», «Приз зрительских симпатий» (на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса).

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой из 7 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2021 года. Прием заявок проходит на сайте проекта с 28 июня по 12 октября.

В состав жюри войдут известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты. Награждение победителей состоится в Москве в преддверии празднования Дня народного единства.

Подробная информация размещена на официальном сайте фотоконкурса www.rucivilization.ru.

«Смоленская земля — это древний форпост России на западных рубежах, где веками переплетались судьбы разных народов и культур. Наш долг — беречь это уникальное наследие. Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» даёт прекрасную возможность через объектив фотоаппарата показать всю мощь, красоту и духовное богатство нашего региона. Уверен, что работы смолян достойно представят Смоленщину на этом престижном всероссийском уровне», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области