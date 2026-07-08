Наличие высококвалифицированных кадров на предприятиях и в компаниях является ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности

2026 год для работодателей уникален своими возможностями по развитию профессиональных компетенций и мастерства своих работников, сотрудников:

— без отрыва от профессиональной деятельности (без отрыва от производства);

— на базе материалов ведущих практиков и экспертов России

по самым востребованным направлениям:

— стратегическое управление компанией и менеджмент развития организации в работе заместителя руководителя;

юриспруденция: правоприменительная практика и юридическое

сопровождение бизнеса;

— бухгалтерский учет и финансовый менеджмент в работе главного бухгалтера;

— управление эффективностью бизнеса и маркетинг (управление продажами современными инструментами);

менеджмент выполнения государственного контракта: правовое регулирование и управление рисками при исполнении государственного заказа;

— организация антитеррористической защищенности объектов

и целому ряду других направлений, востребованных сообществом бизнеса и предпринимательства.

Информация о возможности развития профессиональных компетенций и мастерства на базе опыта ведущих практиков и экспертов России будет оперативно публиковаться на интернет-ресурсе https://ФедеральныйСервис.РФ в разделе «Профессионализм».

Фото Марины Хотулевой