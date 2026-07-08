Наличие высококвалифицированных кадров на предприятиях и в компаниях является ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности

2026 год для работодателей уникален своими возможностями по развитию профессиональных компетенций и мастерства своих работников, сотрудников:
— без отрыва от профессиональной деятельности (без отрыва от производства);
— на базе материалов ведущих практиков и экспертов России
по самым востребованным направлениям:
— стратегическое управление компанией и менеджмент развития организации в работе заместителя руководителя;
юриспруденция: правоприменительная практика и юридическое
сопровождение бизнеса;
— бухгалтерский учет и финансовый менеджмент в работе главного бухгалтера;
— управление эффективностью бизнеса и маркетинг (управление продажами современными инструментами);
менеджмент выполнения государственного контракта: правовое регулирование и управление рисками при исполнении государственного заказа;
— организация антитеррористической защищенности объектов
и целому ряду других направлений, востребованных сообществом бизнеса и предпринимательства.
Информация о возможности развития профессиональных компетенций и мастерства на базе опыта ведущих практиков и экспертов России будет оперативно публиковаться на интернет-ресурсе https://ФедеральныйСервис.РФ в разделе «Профессионализм».
Фото Марины Хотулевой
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