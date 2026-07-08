Уведомление о предоставлении печатной площади в газете «Сафоновская правда»

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» общий объем печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) на безвозмездной основе в агитационный период зарегистрированным кандидатам и политическим партиям на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 20 сентября 2026 года, составляет 5 600 см2.

Общий объем печатной площади на платной основе, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» в агитационный период на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, составляет 5 600 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 40 руб.

Печатная площадь для размещения агитационных материалов предоставляется зарегистрированным кандидатам и политическим партиям в агитационный период с 22 августа 2026 года до 00 часов по местному времени

17 сентября 2026 года.

Для размещения агитационных материалов не предоставляются первая и последняя полосы.

Контактная информация: 215500, г. Сафоново Смоленской области,

ул. Революционная, д. 11.

Телефон 8(48142) 4-17-75.

E-mail: safonovka77@mail.ru