8 июля — День семьи, любви и верности

Идея праздника возникла в 2002 году у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. А общероссийский статус он приобрёл в 2008 году.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

У семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.

