Вести с полей

По данным отдела по сельскому хозяйству, аграрии Сафоновского муниципального округа по состоянию на 8 августа заготовили 226 тонн сена, 22 625 тонн сенажа, в том числе 50 тонн в упаковке.

По заготовкам лидирует ООО «Золотая Нива», где на 1000 га площади заготовили 12759 тонн сенажа. Динамичными темпами идут заготовки в ООО «Соржин Милк»: на 515 га заготовлено 8950 тонн сенажа.

2361 тонну и 1800 тонн заготовили в ООО «Клёвая бурёнка» и КП «Рыбковское», убрав 345 и 240 га соответственно.

В СПК имени Урицкого заготовили 580 тонн сенажа, в том числе 50 тонн в упаковке, и 150 тонн сена.

СПК «Колосок» заложил в закрома 800 тонн сенажа. ООО «Родник» пополнил запасы 105 тоннами сенажа и 25 тоннами сена.

Заготовительная страда продолжается.