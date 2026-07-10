Выбирай, как тебе удобно

Осенью этого года нас ждёт важнейшее политическое событие – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

Указом Президента Российской Федерации они назначены на 20 сентября. В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации голосование будет проходить в течение трёх дней подряд: 18, 19 и 20 сентября.

Каждый избиратель получит два избирательных бюллетеня. Первый – для голосования по федеральному избирательному округу за партийные списки. Второй – для голосования по одномандатному избирательному округу № 176 за конкретного кандидата.

В дни голосования у вас будет выбор из четырёх способов волеизъявления. Один из них – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Не выходя из дома, с помощью смартфона или компьютера вы отдаёте свой голос через специальный защищённый портал.

Традиционной и привычной для многих формой остаётся голосование на избирательном участке. Участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Форма голосования на дому предназначена для избирателей, которые по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с уходом за маленькими детьми или пожилыми либо больными родственниками не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок.

Наконец, если в дни голосования вы будете находиться, например, в командировке, отпуске или отсутствовать по месту регистрации по другим причинам, вы можете проголосовать на любом удобном избирательном участке на территории Смоленской области – так называемый механизм «Мобильный избиратель».

Фото Марины Хотулёвой