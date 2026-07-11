Просто я люблю людей

Накануне Дня медицинского работника участковый врач-терапевт Нина Ивановна ВАВИЛЕНКОВА награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Это опытнейший из специалистов Сафоновской ЦРБ. За 55 лет работы в поликлинике микрорайона № 1 Нина Ивановна стала для большинства своих пациентов семейным доктором, лечившим несколько поколений сафоновцев.

С первого курса её увлекла студенческая жизнь. Девушка успевала не только учиться. Находила время и для общения с новыми друзьями, тренировок в спортивной секции. Со спортом она не расставалась и после переезда в Сафоново. Здесь проходила интернатуру, после чего молодого специалиста приняли на работу участковым врачом-терапевтом.

Нина Ивановна ни разу не пожалела о выбранной профессии, да и у пациентов не было повода пожаловаться на неё. «Мне повезло работать с замечательными докторами, чуткими руководителями Владимиром Ивановичем Сергеевым, Александром Евгеньевич Ульяновым. Благодаря их поддержке выдерживала огромную нагрузку».

Терпеливая, сочувствующая всем и каждому, на вопрос о том, где черпает силы и выдержку, она отвечает без раздумий: «Просто я люблю людей».

Татьяна ГЛЯШОВА/Фото автора