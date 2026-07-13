Губернатор Василий Анохин заявил, что медпомощь на селе станет более доступной

Работа мобильных медицинских комплексов востребована среди жителей Смоленской области. Это обусловлено комплексным подходом. Современное диагностическое оборудование, установленное на передвижных комплексах, позволяет проводить высокоточную диагностику заболеваний на ранних стадиях. Это значительно увеличивает шансы на успешное лечение.



Развитие системы первичной медицинской помощи – одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.



По итогам первого полугодия более 67 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Смоленской области прошли обследования. Мобильные бригады уже совершили более 1800 выездов.



К сельским жителям выезжают 52 передвижных медицинских комплекса. В состав бригад входят врач-терапевт, акушер и рентген-лаборант. Комплексы оснащены современным оборудованием. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований.



– До конца 2026 года планируем охватить диспансеризацией и другими видами профилактических обследований свыше 720 тысяч человек. Медицинские комплексы совершат суммарно более 3 тысяч выездов. Ознакомиться с актуальным графиком работы передвижных медицинских комплексов можно на сайте регионального Министерства здравоохранения, – написал в соцсетях Губернатор Смоленской области Василий Анохин.