Родителям детей-инвалидов

Гарантии предоставляемые работникам, имеющим детей-инвалидов: права, обязанности и возможности для обеих сторон трудовых отношений.

В рамках проводимой информационно – разъяснительной работы в целях недопущения случаев нарушений обязательных требований трудового законодательства, в том числе в части предоставления работникам гарантий и компенсаций, обращаем внимание работников и работодателей на особенности привлечения к работе граждан, имеющих детей – инвалидов.

Особенности привлечения к работе и дополнительные гарантии для указанной категории работников определены Трудовым кодексом Российской Федерации, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2023 N 714.

Сторонам трудовых отношений следует помнить, что привлечение к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, а также направление в командировки указанных работников без их письменного согласия не допускается. Кроме того, при привлечении к указанной выше работе, они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от такой работы.

Также необходимо отметить, что рассматриваемая категория работников имеет право на установление режима неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или неполной рабочей недели), а также установление режима труда и отдыха, т.ч. времени начала и окончания работы, времени перерывов в работе в соответствии с пожеланиями работника, с учетом условий производства (работы) у работодателя.

Для установления удобного для работника режима работы, он должен обратиться к работодателю с соответствующим заявлением.

Кроме того, работники, имеющие детей – инвалидов, вправе требовать предоставления им 4 дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц на следующих условиях:

дополнительные оплачиваемые выходные дни предоставляются по заявлению одному из родителей (опекуну, попечителю) до достижения ребенком — инвалидом возраста 18 лет;



родители вправе делить эти дни между собой;



указанные выходные дни можно использовать ежемесячно или накапливать и использовать до 24 дней подряд однократно в течение календарного года;



предоставляемые дополнительные выходные дни подлежат оплате по среднему заработку.

Отдельно следует указать на то, что одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

Законодателем предусмотрены также и гарантии связанные с запретом, в отдельных случаях, на расторжение трудовых договоров с рассматриваемой категорией работников. Так, работодатель не может уволить по своей инициативе:

работника, который в одиночку воспитывает ребенка — инвалида в возрасте до 18 лет;



работника, который является единственным кормильцем ребенка — инвалида в возрасте до 18 лет.

Вместе с тем, увольнение указанных работников все же возможно в случае ликвидации организации, при ненадлежащем исполнении работником должностных обязанностей, а также в случае совершения им виновных действий.

Работодателям также следует обратить внимание на информацию Социального фонда России, размещенную на официальном сайте ведомства — sfr.gov.ru/employers/… о возможности получения компенсации затрат на оплату дополнительных выходных работникам, имеющим детей – инвалидов.

Так, для возмещения расходов необходимо направить в Соцфонд:

заявление;



сведения из приказа о предоставлении работнику дополнительных выходных дней;



документ, удостоверяющий личность;



доверенность, если обращается представитель организации.

Соцфонд примет решение в течение 10 рабочих дней со дня получения документов и в течение 2 рабочих дней после одобрения заявления перечислит средства.

Источник: ГИТ Смоленской области