﻿В Смоленской области продолжается набор в новый добровольческий отряд «Барс Смоленск»

В Смоленской области осуществляется отбор в новое добровольческое территориальное подразделение – отряд «Барс Смоленск», который комплектуется из граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных Сил РФ. Основная задача подразделения — защита от атак вражеских беспилотников критически важных объектов региона. Важно отметить, что резервисты исполняют свои обязанности исключительно на территории Смоленской области, в зону боевых действий добровольцы не направляются.

Аббревиатура «БАРС» означает «Боевой Армейский Резерв Страны». Аналогичные формирования территориальной самообороны успешно функционируют в ряде других субъектов страны.

Отряд «БАРС Смоленск» состоит из управления и мобильных огневых групп, которые вооружены стрелковым оружием, дронами-перехватчиками, автомобилями повышенной проходимости, техническими средствами обнаружения и подавления беспилотников. Отряд полностью обеспечен специальной экипировкой, средствами индивидуальной бронезащиты, всей необходимой техникой. Данный вид воинских подразделений хорошо зарекомендовал себя для поражения вражеских БПЛА.

Добровольцы смоленского отряда «Барс» заступают на специальные сборы по следующему графику: 2 месяца на сборах, 2 месяца в резерве. Далее участники отряда привлекаются к охране стратегических и критически важных объектов инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Все без исключения резервисты исполняют свои обязанности строго на территории Смоленской области, в зону боевых действий они не направляются.

Весь период пребывания в резерве (контракт заключается на 3 года или 5 лет) доброволец получает ежемесячные денежные выплаты: от 2,5 до 6,7 тысяч рублей в зависимости от должности. За мероприятия во время сборов полагаются отдельные денежные выплаты — до 56 тысяч рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты от предприятий (от 100 тысяч рублей во время сборов). В том числе предоставлена возможность трудоустройства резервистов в штат объектов-прикрытия (на постоянную основу или по совместительству).

Все добровольцы застрахованы, они имеют право на социальные гарантии и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим по контракту (но без дополнительных выплат участников СВО). По месту работы резервиста на время сборов работодателю выплачивается компенсация из расчета средней заработной платы.

Войти в новое подразделение могут кандидаты в возрасте до 52 лет. Им необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства о поступлении в мобилизационный резерв. Далее следует собрать минимальный пакет документов и пройти мероприятия по отбору, в том числе медкомиссию. После этого кандидат проходит аттестационную комиссию в воинской части-формирователе отряда. Если все этапы отбора будут успешно пройдены, то с добровольцем заключается контракт на 3 года или на 5 лет.

Подробную информацию о службе, требованиях к кандидатам и необходимом наборе документов можно получить по телефонам +7(4812)68-71-45, 22-15-22 или в пункте отбора в Смоленске (улица Маршала Жукова, 12/2).