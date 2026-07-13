﻿На Смоленской АЭС подвели итоги соревнований добровольных пожарных дружин

Ежегодные состязания подтвердили готовность атомщиков оперативно и правильно действовать до прибытия профессиональных подразделений.

В Десногорске на площадке специальной пожарно-спасательной части №1 состоялись традиционные соревнования добровольных пожарных формирований (ДПФ) подразделений Смоленской АЭС и подрядных организаций. За звание лучших дружин боролись 27 команд: 16 мужских и 11 женских.

Программа соревнований включала 100-метровую эстафету, где каждый этап требовал мастерства, силы, скорости и слаженности. Участники на первом этапе преодолевали 2-метровый забор (мужчины перепрыгивали, женщины обегали), на втором этапе одевали боевую одежду пожарного, на третьем этапе ручным порошковым огнетушителем тушили горящую жидкость в противне, на четвертом и пятом этапах прокладывали рукавную линию, подключали пожарный рукав к разветвлению и с помощью пожарного ствола поражали мишень струей воды до срабатывания световой и звуковой сигнализации.

«Соревнования прошли организованно. В этом году еще больше подрядных организаций представили свои команды. Они показали хорошие результаты, в том числе заняли призовые места, — подвел итоги соревнований начальник отдела пожарной безопасности Владимир Шведов. — В целом, подразделения относятся к этому мероприятию очень позитивно. Некоторые активисты прям ждут с нетерпением, чтобы принять участие».

У женщин кубок победителя достался химическому цеху, серебряным призером стала команда Смоленского филиала «АЭР», бронзовым – «Безопасность».

«Я участвую в этих соревнованиях уже третий год. Тренировки проходят в пожарно-спасательной части. Наша команда победила, и теперь я буду представлять сборную Смоленской атомной станции на выездных соревнованиях, которые состоятся в Сосновом Бору», — поделилась лаборант химцеха Наталья Романенкова.

Среди мужских пожарных расчетов лидировала команда цеха тепловой автоматики и измерений, второй к финишу пришла команда «Безопасность», третьей – команда цеха централизованного ремонта.

«Я, как молодой специалист и спортсмен, благодарен нашему предприятию за возможность проявить себя не только в рамках должностных обязанностей, но и продемонстрировать другие свои способности. Для меня это были первые подобные соревнования. Я рад, что мне удалось внести свой вклад в общую победу», — отметил электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Иван Новиков.

Лучшие результаты на этапе тушения огня показали Александр Михайлов (команда «Безопасность») и Алеся Болдырева (команда химцеха).

Соревнования добровольных пожарных формирований на Смоленской АЭС проводятся уже 45 лет. Основная их задача — тренировка. Чтобы в случае реального возгорания в первые секунды приступить к ликвидации огня до приезда пожарных.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Эта деятельность включает в себя снижение травматизма, несчастных случаев на производстве, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, повышению безопасности на рабочих местах. Росатом и его предприятия также занимают позицию признания здоровья как высшего национального приоритета государства и принимают активное участие в работе по этому направлению.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС