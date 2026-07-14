Губернатор Василий Анохин рассказал о поддержке молодых семей

Одна из наиболее актуальных мер поддержки – помощь с жильем. В 2026 году 40 семей Смоленской области улучшат свои жилищные условия с использованием бюджетных средств.

Выплата предусмотрена для семей, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а также соблюдается ряд критериев. В 2026 году в реализации мероприятия принимают участие 23 муниципальных образования. В 2027 году к ним присоединятся Ершичский и Холм-Жирковский муниципальные округа.

Среди претендентов на выплату приоритетное право на её получение имеют многодетные молодые семьи, а также семьи участников специальной военной операции. В первом полугодии 2026 года свои жилищные условия улучшили 22 семьи, среди них – 7 многодетных семей и столько же семей участников СВО. До конца года выплаты получат ещё 18 семей. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено более 51 миллиона рублей.

– Помимо жилищной поддержки, в регионе действует комплексная система помощи молодым семьям в рамках национального проекта «Семья». С 2026 года семьи при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Для многодетных семей введена компенсация 50 % стоимости обучения детей в колледжах и вузах. Также в области работают пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорождённых – перечень насчитывает почти 30 наименований, – дополнил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Подробную информацию об условиях участия в программе выплаты на улучшение жилищных условий можно получить в органах местного самоуправления по месту жительства, а также на официальном сайте Министерства социального развития Смоленской области.