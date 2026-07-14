﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



Благоустройство областного центра.

Губернатор Василий Анохин провёл рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий в Смоленске – состояние дворовых проездов, качество дорожного покрытия и комплексное обновление дворов. Глава региона сообщил о принятом решении со следующего года приступить к масштабной программе по ремонту дворовых территорий, обратив особое внимание на то, что приоритет нужно отдавать участкам, которые наиболее востребованы жителями. Также Василий Анохин поручил реализовать проект по устройству освещения дворовых территорий и сформировать поэтапный график выполнения работ по каждому двору, синхронизировав действия всех служб. «Наша цель – позаботиться о комфорте и безопасности жителей. Результат этой работы должен быть заметен и ощутим в первую очередь для них», — поставил задачу Губернатор.

Чествование многодетных мам.

В День семьи, любви и верности Василий Анохин встретился с многодетными мамами, которые в этом году удостоены Почётного знака Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. В их семьях воспитываются четверо и более детей, а всего в нашем регионе уже проживает свыше 9-ти тысяч многодетных семей. Причём с каждым годом их становится всё больше.

«Поддержка семей с детьми остается одним из наших главных приоритетов, — подчеркнул Губернатор во время торжественной церемонии. – Для них действует 32 меры поддержки, в том числе 20 из них – в денежной форме. Мы постоянно их совершенствуем, реализуем программу повышения рождаемости, помогаем молодым, студенческим, многодетным семьям, создаем условия, чтобы родители были уверены в завтрашнем дне».

Праздничные мероприятия в этот день прошли по всей Смоленщине: концертные программы, торжественные обряды бракосочетания, фестивали, конкурсы и соревнования, чествования юбиляров семейной жизни и семейных пар, ставших эталоном супружеской верности.

Уверенный рост смоленского агропрома.

Глава региона Василий Анохин провёл рабочую встречу с заместителем Министра сельского хозяйства России Романом Некрасовым. На ней обсуждались ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах молочного и мясного животноводства, производства кормов, а также вопросы развития экспортного потенциала регионального агропромышленного комплекса.

Как отмечалось, хорошие результаты демонстрирует животноводство. Суточное производство молока достигло 437 тонн, поголовье крупного рогатого скота мясного направления выросло почти на 45%, свиней – почти на 47%, производство яиц увеличилось на 34%.

Отдельное внимание было уделено ветеринарной безопасности. Для приграничной Смоленской области это один из ключевых факторов устойчивого развития сельского хозяйства. «Последовательно модернизируем государственную ветеринарную службу: обновляем лабораторную базу и оборудование, ремонтируем помещения, обеспечили службу автотранспортом, усиливаем кадровый потенциал, — рассказал Губернатор. – Уже заключено 36 целевых договоров со студентами профильных вузов, которые после окончания обучения придут работать в государственную ветеринарную службу региона».

По итогам встречи были определены дальнейшие задачи по укреплению ветеринарной службы, сопровождению инвестиционных проектов, развитию экспорта, решение которых создаст условия для дальнейшего роста сельского хозяйства.

Инвестиции в производство – фундамент для развития территорий.

Губернатор Василий Анохин на встрече с генеральным директором компании «Ультрадекор» Ардашером Курбаншо обсудил инвестиционные планы этого градообразующего предприятия для Холм-Жирковского муниципального округа. Являясь одним из крупнейших производителей древесных плит и напольных покрытий в России, в настоящее время оно реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации производства с объёмом финансирования порядка 1,7 млрд рублей. Средства вкладываются в обновление технологических линий, приобретение современного оборудования, реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, развитие складского хозяйства и внедрение новых систем производственного контроля.

Василий Анохин обратил внимание на социальную ответственность бизнеса – предприятие активно участвует в жизни поселения, оказывает поддержку образовательным и медицинским учреждениям, поддерживает семьи с детьми, помогая будущим первоклассникам подготовиться к школе. По итогам встречи достигнуты договорённости о продолжении совместной работы для реализации инвестиционного проекта и развития социальной инфраструктуры поселения.

Смоленск стал перекрёстком смыслов.

В областном центре прошёл масштабный Международный Медиафорум «Перекрёсток смыслов», организованный Союзом журналистов России при поддержке регионального Правительства. В нём приняли участие более 100 представителей журналистского сообщества, экспертов, общественных деятелей из 11 регионов России, в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, а также из Абхазии и Беларуси.

Дискуссии развернулись по вопросам защиты исторической памяти в цифровую эпоху, противодействия киберугрозам и пропагандистским атакам, а также устойчивого развития единого информационного пространства и проведения согласованной информационной политики Союзного государства, которые относят к ключевым направлениям совместной деятельности наши национальные лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко

«В эту работу успешно вписывается инициатива Смоленской области по созданию в столице нашего региона первого туристско-информационного центра Союзного государства – Союзного Дома, — подчеркнул Василий Анохин, выступая на Медиафоруме. – Как отметил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, Центр будет предоставлять информацию о выставках, презентациях, концертах и других культурных, исторических и мемориальных мероприятиях, которые пройдут в обеих странах».

Учитывая то, что информационные технологии на современном этапе являются главным ресурсом формирования человеческого сознания, особое внимание в работе нужно уделять молодому поколению, уверен Губернатор. Поэтому одной из ключевых площадок форума стала «Наследники правды: как говорить с молодыми о подвиге». Вместе с военным корреспондентом Семёном Пеговым участники обсудили, как рассказывать молодежи о Великой Отечественной войне современным и понятным языком, сохранять память о подвиге наших предков и передавать ее подрастающему поколению.