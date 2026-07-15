Внимание: ограничение движения в центре города

16 июля в центральной части города Сафоново пройдет массовое мероприятие «Крестный ход».

В целях пресечения террористических актов, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия 16 июля с 21:30 до 00:00 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог местного значения:

— ул. Красногвардейская (проезжая часть между домом № 17 по ул. Красногвардейская и домом № 2 по ул. Советская);

— «Спуск ул. Красногвардейская к ж/д от Сбербанка» (проезжая часть между домами № 17 и № 19 по ул. Красногвардейская);

— ул. Октябрьская (въезд на путепровод);

— площадь Шахтерская (проезжая часть между домами № 37 и № 38 по ул. Ленина, проезжая часть между домами № 56 и № 58 по ул. Советская, проезжая часть между домом № 38 по ул. Ленина и домом № 58 по ул. Советская).

Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.

