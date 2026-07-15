Губернатор Смоленской области Василий Анохин – о вопросах развития системы гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности

Основной темой встречи Губернатора региона Василия Анохина и Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Вячеславовича Куренкова стало развитие пожарно-спасательной инфраструктуры в регионе. Александр Вячеславович отметил, что благодаря тесному взаимодействию с Главным управлением МЧС России по Смоленской области удается эффективно решать поставленные задачи и минимизировать последствия нештатных ситуаций.

В ближайшие годы планируется обновить в регионе ряд объектов МЧС. Это позволит создать современные условия для работы профессионалов.

Речь также шла о подготовке молодых спасателей. Смоленская область по праву гордится своими ребятами: команда старшей возрастной группы второй год подряд становится победителем всероссийских соревнований «Школа безопасности». В этом году наши юные спасатели достойно представили Россию на международных соревнованиях «Юный спасатель» в Азербайджане, где заняли четвертое место в общекомандном зачете. В июне этого года Смоленск принимал XXX межрегиональный этап соревнований «Школа безопасности», по итогам которого старшая команда региона вновь стала лучшей, а младшая завоевала третье место.

– Важно и дальше создавать условия, чтобы все больше школьников могли заниматься этим направлением, приобретать необходимые навыки и выбирать профессии, связанные со спасательным делом. Обсудили развитие учебно-тренировочной базы, которая позволит повысить качество подготовки будущих спасателей и расширить возможности для проведения соревнований различного уровня, – отметил Василий Николаевич Анохин.