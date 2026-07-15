﻿Волонтёры движения «Ваш Тыл 67» отправили гуманитарный груз для отряда «БАРС‑Смоленск»

Волонтёрское движение «Ваш Тыл 67» сформировало и направило гуманитарный груз для бойцов отряда «БАРС‑Смоленск». В посылку вошли вещи, необходимые в быту, а также предметы по прямому запросу военнослужащих – общий вес груза составил около 750 килограммов.

В состав партии вошли тактические рюкзаки (запрошенные бойцами для тренировок и полевых выходов), постельное бельё, полотенца, а также домашняя выпечка и гостинцы – их приготовили волонтёры, чтобы поддержать моральный дух защитников. Как отметила руководитель движения Елена Потапенкова, главная цель этой отправки – не просто передать нужные вещи, а дать бойцам почувствовать: они не одни, их ценят и ими гордятся.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркнул, что благодаря таким неравнодушным людям смоленские бойцы чувствуют искреннюю заботу и точно знают: их ждут дома. Поддержка волонтёров – это не только практическая помощь, но и важный моральный стимул для тех, кто стоит на защите региона.

Отряд «БАРС‑Смоленск» создан для защиты предприятий и стратегически важных объектов Смоленской области от беспилотных атак. Бойцы проходят двухмесячные сборы, после чего два месяца находятся в резерве, оставаясь готовыми к выполнению задач на территории региона. Именно поэтому гуманитарная поддержка для них особенно важна: она помогает создать комфортные бытовые условия и укрепить сплочённость подразделения.

Движение «Ваш Тыл 67», зародившееся в 2022 году с небольшой группы из 10 человек, сегодня объединяет около 3 000 смолян из 12 муниципалитетов региона. За время работы волонтёры отправили более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Ежемесячно силами добровольцев изготавливается до двухсот маскировочных сетей – эта работа остаётся одним из ключевых направлений деятельности движения.

Отправка груза для отряда «БАРС‑Смоленск» – ещё одно подтверждение системной и адресной работы движения «Ваш Тыл 67»: волонтёры не просто собирают посылки, а учитывают реальные потребности подразделений и оперативно реагируют на запросы.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Ваш тыл 67