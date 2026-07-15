﻿В Смоленске завершили создание серии муралов, посвященных Героям России – участникам СВО

В Смоленске завершилось создание серии муралов, посвящённых Героям России – участникам Специальной военной операции. Проект «Искусство помнить», реализованный при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) и Правительства Смоленской области, украсил городские улицы 12 лет Октября, Крупской и Октябрьской Революции портретами Андрея Блохина, Дмитрия Беляева и Кирилла Деменкова.

«Три этих мурала, посвященные нашим землякам, стали возможны благодаря совместным усилиям Российского военно-исторического общества, а также личной поддержке Губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина и Правительства региона», – подчеркнул Дмитрий Самохвалов, руководитель Смоленского отделения РВИО.

Каждый из новых муралов рассказывает уникальную историю мужества и самопожертвования. На улице Крупской теперь гордо красуется портрет старшего лейтенанта Дмитрия Беляева – уроженца Смоленска и выпускника Военной ордена Кутузова академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. На СВО он вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, проявив исключительное мужество: пожертвовав своей жизнью, Дмитрий обеспечил выход наших подразделений из окружения. За самоотверженность и героизм он был посмертно удостоен звания Героя России.

Улица 12 лет Октября посвящена памяти старшего лейтенанта Андрея Блохина, также выпускника Смоленской военной академии войсковой ПВО. После начала специальной военной операции Андрей активно участвовал в боевых действиях на передовой. В марте 2023 года, прикрывая своего подчиненного от дрона с боеприпасом, он принял удар на себя, спасая жизни товарищей. Теперь поступок Героя России говорит с городом со стены, напоминая о верности долгу и готовности к самопожертвованию.

На улице Октябрьской Революции разместилось изображение капитана, Героя России Кирилла Деменкова. Этот мурал посвящен герою, который, будучи тяжело раненным, проявил исключительное мужество, продолжил выполнять боевую задачу и сохранил технику и жизни своих бойцов. После боя Кирилл Деменков десять дней боролся за жизнь в коме, перенеся пять сложнейших операций, и сегодня он жив, являясь примером несгибаемой воли. Под его руководством было уничтожено более 20 снарядов реактивной системы залпового огня и свыше 30 беспилотных летательных аппаратов, четыре из которых он сбил лично.

Работа над муралами велась в непростых условиях. Руководитель художественной группы Денис Касицкий рассказал, что художники нередко сталкивались с капризами погоды – внезапные ливни заставляли оперативно сворачивать работу, а порой приходилось трудиться под мелким дождем. Тем не менее, по его словам, особую поддержку и дополнительную мотивацию команде оказывали горожане, выражая благодарность и угощая конфетами за важное дело.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил особую значимость проекта для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. «Муралы – это не просто украшение города, это живая связь поколений, способ говорить с молодёжью и со всеми жителями на понятном визуальном языке. Этот проект напоминает нам о настоящих героях, которые жили и живут среди нас, о том, какой ценой обеспечивается безопасность и мир. Важно, что такие образы появляются в привычных городских локациях: проходя мимо, люди невольно останавливаются, задумываются, рассказывают детям об этих подвигах. Это и есть настоящая, искренняя память – не формальная, а идущая от сердца», – подчеркнул глава региона.

Эта серия муралов является продолжением системной работы по увековечиванию памяти героев в регионе. Два года назад та же художественная группа создала в Смоленске четырехметровый мурал Героя России Александра Бичаева, который украсил стену лабораторного корпуса Смоленского колледжа телекоммуникаций на улице Маршала Жукова. Новые художественные объекты стали ещё одним шагом к тому, чтобы героические примеры оставались видимыми и близкими для каждого смолянина.

Текст и фото пресс-службы Правительства Смоленской области