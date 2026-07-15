﻿В смоленский Перинатальный центр поступило новое оборудование для лечения новорожденных

В Перинатальный центр клинической больницы №1 в Смоленске поступило новое оборудование – фиброоптический прибор, предназначенный для лечения желтухи у новорожденных детей.

Современный аппарат для фототерапиипроизведен на Уральском оптико-механическом заводе. Его главная особенность в том, что свет подается не от лампы на расстоянии, а через гибкий световод прямо на специальный фиброоптический матрас, который контактирует с кожей малыша. Это делает процесс фототерапии безопасным для младенца.

«Интенсивность луча и волна в этом аппарате достаточно безопасная — 450-480 нанометров, поэтому новорожденные могут проходить фитотерапию без специальной защиты, аппарат абсолютно безвреден. Именно этот свет способствует развитию реакций, которые переводят непрямую фракцию билирубина в пространственную структуру – так называемый люмирубин. Он становится водорастворимым и естественным путем может быть выведен из организма ребенка», — отметила заместитель главного врача по педиатрической помощи Клиническая больница № 1 (Перинатальный центр) Мака Каландия.

Кроме того, еще одно преимущество аппарата заключается в том, что фототерапия на нем проводится «контактно», то есть лечение можно проводить, не отлучая ребенка от матери.

«Ребеночек получает грудное вскармливание, уход мамы, что для него очень важно. И в то же время идет непрерывное лечение желтушного синдрома. Это огромный плюс этого прибора», – подчеркнула врач-неонатолог отделения новорожденных Перинатального центра Смоленска Екатерина Майорова.

Отметим, чтов 2026 году для 30 объектов здравоохранения будет закуплено около 300 единиц нового современного оборудования, включая 46 единиц техники для проведения реабилитации и 9 единиц «тяжелого» медицинского оборудования.

«Модернизация материально-технической базы медицинских учреждений — это наш приоритет. Новое оборудование, поступившее в Перинатальный центр клинической больницы №1, позволит оказывать более качественную и безопасную помощь новорожденным», — заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области