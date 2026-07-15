﻿Крестный ход в честь 25-летия обретения мощей преподобного Герасима Болдинского

С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший Крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского.

В храмы Смоленской епархии будут доставлены святыни из Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря: икона преподобного Герасима Болдинского и Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленщине.

Крестный ход начнется 20 июля – в день обретения мощей преподобного Герасима в основанном им Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и завершится в г. Смоленске 9 августа, накануне Одигитриевских торжеств.

График и маршрут Крестного хода:

20 июля – молебен в Троицком соборе Болдинского монастыря (Дорогобужский округ, дер. Болдино), переезд в храм Иоанна Кронштадтского

(пос. Верхнеднепровский).

Встреча святынь в 13.00, по адресу: пр. Химиков, д. 2.

22 июля — Димитриевский храм Свято-Димитриевского женского монастыря

(г. Дорогобуж).

Встреча святынь в 9.00 у Дорогобужской средней общеобразовательной школы №1.

23 июля – храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла

(г. Дорогобуж).

Встреча святынь в 9.00 у храма.

24 июля – храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Кардымовский округ, дер. Соловьево).

Встреча в 9.30 в дер. Соловьево, на пересечении ул. Лесная со Старой Смоленской дорогой.

25 июля – Казанский храм (пос. Кардымово).

Встреча в 9.30 возле ж/д переезда в пос. Кардымово, по адресу: ул. Ленина, д. 6.

27 июля – Храм Рождества Пресвятой Богородицы (пос. Озерный).

Встреча в 11.00 на въезде в пос. Озерный, по адресу: ул. Кольцевая, д 14

(у администрации поселка).

29 июля – храм в честь Святого Духа (г. Духовщина).

Встреча в 10.00 у мемориальной доски Героям СССР на ул. Советской.

31 июля – Николо-Георгиевский храм (Кардымовский округ, дер. Смогири). Встреча в 10.00 у храма.

– Николо-Георгиевский храм (Кардымовский округ, дер. Смогири). Встреча в 10.00 у храма. 1 августа – Храм Георгия Победоносца (г. Ярцево).

Встреча в 9.00, по адресу: проспект Металлургов, 46В.

3 августа – Храм Вознесения Господня (пос. Пржевальское).

Встреча в 12.00 возле Дома культуры по адресу: ул. Советская. д. 18.

4 августа – Успенский собор (г. Демидов).

Встреча в 10.00 на пересечении улиц Комсомольская и Октябрьская.

6 августа – Храм Кирилла и Мефодия (г. Велиж).

Встреча в 10.00 у памятника 30 лет Победы на ул. Р. Люксембург.

7 августа – Казанский храм (г. Рудня).

Встреча — вместе с Витебским Крестным ходом (информация уточняется).

8 августа – Храм в честь святых апостолов Петра и Павла (г. Смоленск).

Встреча в 17.00, у храма. Здесь святыни пробудет до завершения Крестного хода 9 августа.

Преподобный Герасим Болдинский – великий подвижник благочестия, живший в XVI веке, ученик преподобного Даниила Переславского и продолжатель иноческого подвига преподобного Сергия Радонежского.

Преподобный Герасим основал четыре монастыря. Главной из этих обителей стал Свято-Троицкий Болдин монастырь. На Дорогобужской земле, недалеко от речки Болдинки преподобный Герасим вместе с братией поставил первый деревянный храм в честь Святой Живоначальной Троицы с приделом во имя преподобного Сергия Радонежского. 9 мая (ст. ст.) 1530 года храм освятили, положив начало Свято-Троицкому Болдину общежительному монастырю.

В конце 20-х годов XX века жизнь святой обители была прервана почти на 70 лет. Возрождение Свято-Троицкого монастыря началось в 90-е годы XX века.

14 мая 1991 года, в день памяти преподобного Герасима Болдинского, Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Свято-Троицкого Болдинского монастыря и о назначении игумена Антония (Мезенцева) его настоятелем. Сложно было представить, что монастырь может быть восстановлен в былом великолепии. Все храмы были разрушены.

4 декабря 1997 года в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – Святейший Патриарх Московский и всея Руси) освятил восстановленный Введенский трапезный храм.

14 мая 1998 года в день памяти преподобного Герасима Болдинского в Свято-Троицком Болдинском монастыре впервые состоялся общеепархиальный праздник, который решено отмечать ежегодно.

В 2001 году были обретены мощи преподобного Герасима Болдинского. В этот день ежегодно в монастыре совершаются общеепархиальные торжества в честь этого значимого события.