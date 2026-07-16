Губернатор Василий Анохин пригласил смолян подавать заявки на второй этап отбора проектов грантового конкурса в сфере туризма 2026 года

Первый этап отбора стартовал в марте этого года. По его итогам экспертное жюри одобрило 12 проектов из 22. Участниками второго этапа конкурса также могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, зарегистрированные и реализующие свои проекты на территории Смоленской области.

В этом году расширили возможности грантовой поддержки. Теперь участники могут получить помощь на организацию выставок, локальных праздничных мероприятий для смолян и гостей области. Кроме того, события могут быть включены в общий календарь мероприятий, посвященных празднованию Дня города-героя Смоленска.

На поддержку туристических инициатив из областного бюджета в этом году направлено более 30 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области», которая реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

В прошлом году по итогам конкурсного отбора было реализовано 17 проектов. Среди них – ежегодный фестиваль «АРТ-Фест», военно-исторический фестиваль «Смоленск – «Город-щит», межрегиональный фестиваль современной музыки «Среда Джаза Фест – 2025», а также развитие туристической инфраструктуры: благоустройство территории кемпинга «Ивашнево», где в этом году пройдет поддержанный конкурсом IT-фестиваль «Табтабус».

– Ждем новые интересные проекты, которые помогут сделать туристическую афишу Смоленской области еще более насыщенной и привлекательной для жителей и гостей региона. Заявки принимаются до 14 августа включительно на платформе: promote.budget.gov.ru/. Подробная информация о направлениях поддержки размещена на сайте Министерства культуры и туризма Смоленской области, – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин