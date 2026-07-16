Руководителю сафоновского футбольного клуба «Родник» Елизавете Хотеевой вручили Благодарственное письмо Госдумы

Уже шестой по счёту год успешно развивается детский футбольный клуб «Родник», ставший настоящим центром притяжения для юных любителей спорта. За эти годы множество детей получили возможность заниматься футболом, укреплять здоровье, воспитывать характер, учиться работать в команде и стремиться к новым победам. Без лишней скромности можно сказать, что заслуга принадлежит руководителю клуба Елизавете Хотеевой, которая с первых дней существования «Родника» вкладывает в его развитие не только профессиональные знания, но и душу.

Недавно оценкой многолетней работы стало вручение Елизавете Артуровне Благодарственного письма в Государственной Думе Российской Федерации за вклад в развитие детского спорта в малых городах и регионах нашей страны.

Эта награда стала не только признанием личных заслуг руководителя, но и подтверждением того, что искреннее стремление помогать детям, создавать условия для их развития и верить в свою миссию даёт реальные результаты.