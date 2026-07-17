Новые объекты спорта

Более 60% смолян регулярно занимаются физической культурой и спортом. Чтобы поддерживать стремление жителей нашего региона к здоровому образу жизни, продолжаем обновлять действующие спортивные объекты и создавать новые. До конца года в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в Смоленской области появятся сразу несколько новых объектов спорта.

В Рославле создается современный модульный зал единоборств – завершена подготовка основания, подходит к концу изготовление металлоконструкций, одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.

В Демидове – физкультурно-оздоровительный комплекс, в деревне Новосельцы Смоленского муниципального округа, в Кардымове и Ершичах обустраиваем физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа.

Кроме того, возводим семь новых площадок ГТО. В этом году уже открыта для всех желающих и активно используется жителями такая спортивная площадка в Рославле. Закончены работы по подготовке оснований для площадок ГТО в Демидовском, Шумячском, Гагаринском, Смоленском, Духовщинском муниципальных округах, приступили к монтажу оборудования. На завершающей стадии работы по подготовке основания площадки ГТО в Сафонове.

Также планово ведём работу по масштабным спортивным проектам в Смоленске: возводим семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» и осуществляем капитальный ремонт ФОКа на улице Попова, который после завершения работ будет полностью оборудован для занятий адаптивным спортом.