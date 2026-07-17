Осторожно, мошенники: Фонд капитального ремонта не создает временные чаты для голосования собственников

В ряде регионов, в том числе и в Смоленской области, участились случаи появления в мессенджере MAX временных групп и каналов. Неизвестные лица от имени региональных фондов капитального ремонта массово рассылают собственникам жилья сообщения с требованием срочно проголосовать по вопросу проведения работ в их доме. В качестве основного аргумента используется угроза: если жители не примут участие в голосовании прямо сейчас, дом будет исключен из краткосрочного плана и перенесен на более поздние сроки.

❕Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области официально заявляет: создание подобных временных чатов для сбора голосов незаконно.

Почему этим сообщениям нельзя доверять:

Отсутствие правовых оснований. Законодательство Российской Федерации (в частности, Жилищный кодекс) строго регламентирует порядок информирования граждан о проведении общих собраний собственников (ОСС). Организация голосования через анонимные или временные группы в мессенджерах законом не предусмотрена.

Манипуляция сроками. Угроза автоматического переноса дома на более поздние сроки при отказе от мгновенного онлайн-голосования является классическим приемом социальной инженерии. Решение о переносе сроков принимается только решением общего собрания собственников или органами власти субъекта РФ в установленном порядке, а не зависит от активности в чатах.

Сбор персональных данных. Целью создателей таких чатов зачастую является сбор номеров телефонов, ФИО владельцев квартир и площади помещений для последующих схем вымогательства денег или продажи баз данных.

Законодательно уведомление собственников о проведении капитального ремонта и предстоящем голосовании предусмотрено путем размещения информации:

в едином платежном документе (квитанции за ЖКУ);

на информационных стендах в подъездах и на придомовой территории.

Если у Вас возникают сомнения в подлинности полученной информации, Вы планируете ремонт или хотите уточнить год его проведения, перечень работ и источник финансирования, необходимо обращаться напрямую в Фонд.

Для уточнения всех вопросов используйте только проверенные каналы связи:

позвоните по официальным телефонам Фонда: 8 (4812) 29-16-04, 700-555;

обратитесь лично.

Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений в мессенджерах и не передавайте свои персональные данные третьим лицам. Будьте бдительны и доверяйте только официальной документации.