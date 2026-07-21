﻿Быть мамой – это прожить ещё одно детство

Так считает Алина ЛЯХОВА, награждённая почётным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

С будущим мужем Алину познакомила её одноклассница, сестра Руслана. Увидев её на фотографии, молодой человек предрёк: «Эта девушка будет моей женой и матерью наших детей!» Так судьба подала первый знак.

– Руслан очень красиво за мной ухаживал, наши отношения продолжались почти два года, – вспоминает Алина Алексеевна. – Было очень много приятных сюрпризов, а однажды на асфальте он написал красками: «С добрым утром, солнце!» Оказалось, что у нас много общего, в том числе мечта о большой семье. Руслан сделал мне предложение на торжестве в честь 50-летия супружеского союза его бабушки и дедушки. В этом году 15 лет с нашей первой встречи и 13 лет со дня свадьбы. Мы сыграли свадьбу 20 июля – получается как раз накануне Дня многодетной семьи – праздника, который появился в этом году.

В семье Алины и Руслана Ляховых четверо детей. О каждом родители могут рассказывать часами. Старшей Софье – одиннадцать. С трёхлетнего возраста она занимается танцами в «Ритме» у Павла Михайловича и Елены Витальевны Филиппенковых. Весьма успешно участвует в соревнованиях, с огромным желанием выступает на концертах. Виктории восемь. Уже три года она оттачивает вокальное мастерство в «Разноцветных островах» у Ирины Владимировны Егоровой, нынче с отличием окончила второй класс хорового отделения в школе искусств. Четырёхлетняя Лиза не только танцует, но и учится плаванию. Как и пятилетний Лёня, они всерьёз занимаются спортом под руководством тренера в Ярцеве.

– Детки все разные, у каждого своя изюминка, – с тёплой улыбкой рассказывает мама. – Леонид самый спокойный. Он любит порядок, чтобы все игрушки были на своих местах. По выходным ездит с папой, который возглавляет крупное агропредприятие, на его работу. Обожает тракторы, комбайны, собирает коллекцию техники, внимательно наблюдает за жизнью фермы: от дойки до раздачи корма. Софья – добрейшей души человечек, моя заботливая помощница, любит животных и готовит очень вкусные завтраки. У неё отлично получаются венские вафли с ягодами или яйцо пашот с хлебом и овощами. Виктория выдержанная, остроумная и, если чего-то хочет, всегда добивается. Елизавета – наш позитив: вечно в движении, быстро запоминает стихи, любит танцевать и рисовать.

Глава семьи – замечательный шеф-повар. Его коронное блюдо рёбрышки в духовке. А мама радует домочадцев в пост фирменным супом – рыбным, с оливками, который обожает вся семья. Несмотря на то что Руслан Игоревич много работает, много времени проводит с детьми, и те понимают его с одного взгляда!

В семье уделяют большое значение воспитанию честности, трудолюбия, доброжелательности, общительности, а также духовно-нравственному развитию. Старшие дети – выпускники сада «Радость моя». Сейчас в группу «Ромашка» ходят Лёня и Лиза.

По воскресеньям и большим церковным праздникам все вместе отправляются на службу в храм Вознесения Господня в Рыбках. Пекут куличи на Пасху, а на Новый год пишут письма Деду Морозу. Совершают паломнические поездки, чтобы показать детям красоту нашей страны и великолепие православной веры. А самый любимый город – Санкт-Петербург, который ждёт больших и маленьких в любое время года.

– У нас есть свой девиз, – признаётся хранительница домашнего очага. – «Живём любовь свою храня, мы сможем всё, ведь мы семья!» И это действительно так. Мы с мужем делаем всё, чтобы наши дети выросли самостоятельными, уверенными в себе, честными, добрыми и, конечно же, счастливыми! Я стремлюсь к открытому общению. Важно уметь выслушать ребёнка, понять его переживания и показать, что его мнение имеет значение. Это укрепляет доверие и развивает эмоциональный интеллект.

– Какое бы послание вы отправили в будущее?

– Здоровья и долгих лет жизни всем родным и близким, и чтобы был мир во всём мире. Дети очень хотят на море или океан. Скажу по секрету, старшая собирает деньги на поездку, а младшие мечтают о том, чтобы скорее закончилась военная операция и не осталось никаких преград для путешествия.

– Алина Алексеевна, продолжите фразу: «Быть мамой – это…»

– Мама – это не только воспитатель и хозяйка, но и эмоциональный центр семьи, пример для подражания. Быть мамой – это удивительная возможность прожить ещё одно детство: снова играть в прятки, петь детские песенки, танцевать до упаду и без оглядки прыгать по лужам. Но это ещё и про то, как учиться терпению, когда кажется, что силы на исходе. Это про умение видеть чудо в мелочах: в найденном на прогулке камешке, в первом самостоятельно нарисованном кружочке, в крепких объятиях маленьких ручек. Быть мамой – это навсегда отдать своё сердце другому человеку и каждый день учиться быть для него целым миром.

Марина ХОТУЛЁВА