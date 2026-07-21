﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья головного мозга

С 20 июля по 26 июля Министерство здравоохранения РФ проводит Неделю сохранения здоровья головного мозга, которая приурочена ко Всемирному дню мозга (22 июля). Мероприятия в рамках профилактической недели проводятся в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Отметим, что Всемирный день мозга был учрежден в 2013 году Всемирной федерацией неврологии, чтобы привлечь внимание к вопросам неврологического здоровья и важности профилактики заболеваний мозга.

Функции главного органа в организме человека охватывают широкий спектр задач: от концентрации внимания, восприятия и принятия решений до регуляции эмоций, контроля движений и формирования воспоминаний.

Угрозу для мозга представляют разные группы заболеваний. К ним относят дегенеративные патологии вроде болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, сосудистые нарушения – инсульты и транзиторные ишемические атаки, инфекционные поражения – менингит, энцефалит, абсцессы, а также черепно‑мозговые травмы, опухоли, эпилепсия и ряд психических расстройств, включая депрессию и шизофрению. Каждая из этих категорий имеет собственные механизмы развития, но во многих случаях ключевое значение имеет именно профилактика.

Снизить риски развития данных заболеваний помогает комплекс устойчивых привычек. Важно держать под контролем такие показатели, как артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Отказ от курения и минимизация контакта с табачным дымом защищают сосуды и замедляют возрастные изменения мозга. Сбалансированное питание с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные белки, а также ограничение соли, сахара и насыщенных жиров помогают поддерживать обменные процессы в норме. Регулярная физическая активность улучшает кровоток и стимулирует работу нервной системы, что положительно сказывается на работе мозга. Отказ от алкоголя, полноценный сон, умение противостоять стрессовым ситуациям, а также постоянная умственная нагрузка – чтение, обучение, решение задач – помогают сохранять когнитивные функции органа. Если в семье были случаи неврологических заболеваний, стоит обсудить с врачом индивидуальную стратегию профилактики.

Немаловажную роль играют регулярные медицинские осмотры: они позволяют вовремя заметить факторы риска – например, гипертонию или нарушения обмена веществ – и принять меры до того, как возникнут серьёзные проблемы.