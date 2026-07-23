В Правительстве Смоленской области рассказали о ходе приемной кампании в вузы и ссузы

В Смоленской области полным ходом идёт набор абитуриентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Как ранее подчеркивал Губернатор Смоленской области Василий Анохин, развитие кадрового потенциала региона – один из наших ключевых приоритетов.

«Мы делаем ставку на доступность качественного образования и на тесную связку обучения с реальными потребностями экономики. В этом году смоленские вузы, колледжи и техникумы готовы принять на бюджетные места более 7,5 тысяч первокурсников по различным направлениям подготовки – в социальной, промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иных сферах».

О ходе приемной кампании, ее особенностях и нововведениях рассказала заместитель председателя регионального Правительства — министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.

На данный момент от выпускников 9 и 11 классов в образовательные организации поступило более 20 тысяч заявлений. Абитуриенты подают документы на поступление сразу в несколько образовательных организаций как лично, так и через портал Госуслуг.

Высшие учебные заведения

У желающих поступить в вузы в перечне наиболее востребованных следующие направления:

— Здравоохранение и медицинские науки;

— Государственное и муниципальное управление;

— Прикладная математика и информатика;

— Строительство;

— Образование и педагогические науки.

На текущий момент самый большой конкурс на место фиксируется в Смоленском государственном медицинском университете, Смоленском государственном университете и Смоленском филиале РАНХИГС.

Средние профессиональные учебные заведения

У поступающих в учреждения СПО среди самых популярных профессий и специальностей:

— Архитектура;

— Прикладная геодезия;

— Преподавание в начальных классах;

— Сварщик;

— Туризм и гостеприимство.

По количеству поданных заявлений в учреждения СПО наибольший конкурс отмечается в Смоленской педагогической колледже, Смоленской академии градостроительства и архитектуры, Первом медико-технологическом колледже – лицее-интернате «Феникс».

В текущем году наблюдается повышение конкурса в образовательные организации, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В рамках данного федпроекта в учреждениях СПО создаются кластеры по определенной отрасли, предполагающие тесное взаимодействие учебных заведений с предприятиями. Благодаря этому меняется содержание образовательных программ, процесс обучения становится наиболее приближенным к реальным условиям будущей профессиональной деятельности», — отметила Дина Хнычева.

На брифинге также шла речь о масштабной программе целевого обучения, которая гарантирует выпускникам трудоустройство и ежемесячные выплаты.

В 2026 году планируется набрать более 2600 ребят на целевое обучение по программам среднего профессионального образования. Это будущие специалисты для промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, строительства, IT и других ключевых направлений. Особый спрос — на рабочие профессии. Свои возможности предлагают медицинские учреждения, промышленные предприятия и транспортные компании.

Целевое обучение развивается и в высшей школе: в планах заключить свыше 450 договоров со студентами ведущих вузов региона. Для поддержки целевиков предусмотрены дополнительные стипендии, в частности, для тех, кто показал высокие результаты на ЕГЭ, заключил договоры с областными и муниципальными учреждениями, а также для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.

Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году были увеличили размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и ребята, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.

Напомним, прием документов в образовательные организации высшего образования продлится до 25 июля, а в учебные учреждения среднего профессионального образования — до 15 августа.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото пресс-службы Администрации Сафоновского муниципального округа