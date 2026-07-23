В Правительстве Смоленской области рассказали о ходе приемной кампании в вузы и ссузы

В Смоленской области полным ходом идёт набор абитуриентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Как ранее подчеркивал Губернатор Смоленской области Василий Анохин, развитие кадрового потенциала региона – один из наших ключевых приоритетов.
«Мы делаем ставку на доступность качественного образования и на тесную связку обучения с реальными потребностями экономики. В этом году смоленские вузы, колледжи и техникумы готовы принять на бюджетные места более 7,5 тысяч первокурсников по различным направлениям подготовки – в социальной, промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иных сферах».
О ходе приемной кампании, ее особенностях и нововведениях рассказала заместитель председателя регионального Правительства — министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.
На данный момент от выпускников 9 и 11 классов в образовательные организации поступило более 20 тысяч заявлений. Абитуриенты подают документы на поступление сразу в несколько образовательных организаций как лично, так и через портал Госуслуг.
Высшие учебные заведения
У желающих поступить в вузы в перечне наиболее востребованных следующие направления:
— Здравоохранение и медицинские науки;
— Государственное и муниципальное управление;
— Прикладная математика и информатика;
— Строительство;
— Образование и педагогические науки.
На текущий момент самый большой конкурс на место фиксируется в Смоленском государственном медицинском университете, Смоленском государственном университете и Смоленском филиале РАНХИГС.
Средние профессиональные учебные заведения
У поступающих в учреждения СПО среди самых популярных профессий и специальностей:
— Архитектура;
— Прикладная геодезия;
— Преподавание в начальных классах;
— Сварщик;
— Туризм и гостеприимство.
По количеству поданных заявлений в учреждения СПО наибольший конкурс отмечается в Смоленской педагогической колледже, Смоленской академии градостроительства и архитектуры, Первом медико-технологическом колледже – лицее-интернате «Феникс».
В текущем году наблюдается повышение конкурса в образовательные организации, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
«В рамках данного федпроекта в учреждениях СПО создаются кластеры по определенной отрасли, предполагающие тесное взаимодействие учебных заведений с предприятиями. Благодаря этому меняется содержание образовательных программ, процесс обучения становится наиболее приближенным к реальным условиям будущей профессиональной деятельности», — отметила Дина Хнычева.
На брифинге также шла речь о масштабной программе целевого обучения, которая гарантирует выпускникам трудоустройство и ежемесячные выплаты.
В 2026 году планируется набрать более 2600 ребят на целевое обучение по программам среднего профессионального образования. Это будущие специалисты для промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, строительства, IT и других ключевых направлений. Особый спрос — на рабочие профессии. Свои возможности предлагают медицинские учреждения, промышленные предприятия и транспортные компании.
Целевое обучение развивается и в высшей школе: в планах заключить свыше 450 договоров со студентами ведущих вузов региона. Для поддержки целевиков предусмотрены дополнительные стипендии, в частности, для тех, кто показал высокие результаты на ЕГЭ, заключил договоры с областными и муниципальными учреждениями, а также для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.
Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году были увеличили размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и ребята, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.
Напомним, прием документов в образовательные организации высшего образования продлится до 25 июля, а в учебные учреждения среднего профессионального образования — до 15 августа.
Пресс-служба Правительства Смоленской области
Фото пресс-службы Администрации Сафоновского муниципального округа
Будьте первым, кто оставит комментарий!