В регионе отметили первый областной День многодетной семьи

Центральное событие празднования – фестиваль «Семья в сердце Молодёжной столицы» в Лопатинском саду Смоленска. В праздничных мероприятиях приняли участие не только многодетные семьи, но и молодые, студенческие, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, жители и гости города. Фестиваль объединил семьи из разных уголков нашей страны: от Санкт-Петербурга до Тывы, от Москвы до самых отдалённых сёл Смоленской области.

Фестиваль «Семья в сердце Молодёжной столицы» продолжает главную идею нашего проекта «Смоленск – Молодёжная столица России – 2026». Для гостей подготовили 28 площадок, объединенных общими тематиками – «ключами». На «Ключе к творчеству» дети и взрослые рисовали, создавали поделки, знакомились с народными ремёслами. «Ключ к спорту» объединил участников активными играми, соревнованиями и весёлыми эстафетами. На площадке «Ключ к развлечению» гостей ждали ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, игровые программы и яркие фотозоны. На «Ключе к медицине» специалисты провели мастер‑классы по первой помощи. Здесь же работали площадки посвящённые природе, науке, гастрономии и многим другим.

На Массовом поле прошла концертная программа с участием творческих коллективов. Гостей угощали бесплатным мороженым и сладкой ватой, а многодетные семьи посетили аттракционы со скидкой 50%. Работали контактный зоопарк и кинологический клуб.

Поддержка семей, создание условий для воспитания детей – одно из главных направлений нашей работы. Убежден, что День многодетной семьи станет ежегодной традицией и будет объединять ещё больше людей вокруг главного – любви к семье.