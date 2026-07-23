На стройплощадке Смоленской АЭС-2 успешно завершился первый аудит пожарной безопасности

Каждый элемент системы безопасности, прошедший экспертную проверку, работает на главную цель – ввод новых мощностей в графике с высочайшим уровнем надежности.

Комиссия Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион «Росатома») провела целевую проверку состояния пожарной безопасности при сооружении объектов Смоленской АЭС-2. Это первый аудит на строящейся площадке, организованный в рамках планового мониторинга объектов атомной энергетики и подтверждающий системный подход отрасли к управлению рисками на всех этапах жизненного цикла АЭС.

«В качестве методической поддержки со стороны заказчика разработана памятка о выполнении требований пожарной безопасности при эксплуатации мобильных зданий, а также график совместных оперативных проверок выполнения требований безопасности на строительной площадке. Налажено регулярное взаимодействие между УКС-2, отделом пожарной безопасности станции и генеральным подрядчиком — «Концерном ТИТАН-2»: проводятся совместные обходы, при выявлении отклонений оперативно разрабатываются корректирующие мероприятия. Мы видим системную основу у этой работы, а также ответственное отношение персонала и открытость к диалогу», – отметил председатель комиссии, главный технолог департамента пожарной безопасности Концерна «Росэнергоатом» Максим Ардашев.

В качестве одного из приоритетов ближайшего периода комиссия обозначила развитие противопожарной инфраструктуры площадки – сооружение наружного противопожарного водопровода. Акцент сделан на детализированном планировании и управляемости: выполнение работ по участкам, фиксация контрольных точек готовности, а также привязка гидравлических испытаний и этапов монтажа к календарному плану. Такой подход позволит вводить системы пожаротушения последовательно, по мере готовности участков, и поддерживать устойчивый темп работ.

«Мы благодарны за независимый экспертный взгляд на нашу работу от коллег, обладающих опытом на разных строительных площадках. Такая обратная связь позволяет сверять собственные подходы с лучшими отраслевыми стандартами и выстраивать проактивную систему предупреждения любых рисков. Нам важны рекомендации, которые помогут расставить приоритеты по мере расширения стройки. Безопасность – зона общей ответственности и заказчика, и генерального подрядчика, и только совместная системная работа может гарантировать успешный выход на ключевое событие – начало бетонирования фундаментной плиты реакторного здания в марте 2027 года», — отметил Иван Сидоров.

В соответствии с практикой, принятой в Концерне «Росэнергоатом», такие выезды на строящиеся объекты организовываются дважды в год. Это позволяет оперативно корректировать меры защиты по мере изменения обстановки на площадке: увеличения числа персонала и видов работ.

В настоящее время на строительно-монтажной базе сооружаются объекты, необходимые для перехода к основному периоду в марте 2027 года. Забетонированы фундаменты цеха по производству фиброопалубки, склада инертных материалов, лаборатории и бытового корпуса – объектов бетонорастворного хозяйства. Ведется устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций арматурного хозяйства. На повестке – внутриплощадочная инфраструктура: автодороги, ограждение, освещение, противопожарный водопровод. В августе-сентябре ожидается поставка части оборудования для трансформаторной подстанции 110/10 кВ, включая распределительные устройства, системы связи и автоматизации.

Как отмечал ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв, в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов энергетики до 2042 года госкорпорации предстоит построить 38 энергоблоков на 18-ти площадках, включая атомные станции в Приморском, Хабаровском краях и в Томской области.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС