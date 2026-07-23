Сегодня День дачника в России

23 июля в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.

До настоящего времени дача сочетает в себе две стороны: возможность для отдыха за пределами шумного мегаполиса и возможность вырастить что-то собственными руками. Для многих людей выращивание овощных и плодово-ягодных культур на своём дачном участке превратилось в хобби.

Удивительно, но факт: для большинства работающих на даче людей труд не воспринимается ими как обязательное обременение, а рассматривается как часть отдыха.

А какой Вы дачник? Делитесь фото в комментариях