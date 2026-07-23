﻿В Смоленской области продолжается сбор гуманитарной помощи в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ»

Волонтёры Регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) Смоленской области проводят очередной сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Акция проводится в рамках проекта «#МЫВМЕСТЕ».

Начиная с 2025 года смоленскими волонтёрами военным передано уже свыше 2 тысяч маскировочных сетей, более 200 тонн гуманитарной помощи, значительное количество спецсредств – дроны, тепловизоры, прицелы, фонари, рации.

«С самого начала специальной военной операции Смоленская область оказывает всестороннюю поддержку нашим военнослужащим и жителям пострадавших приграничных районов. Ключевую роль в этом играют местные волонтёрские движения. Координаторы регионального штаба проекта #МЫВМЕСТЕ регулярно собирают и доставляют гуманитарную помощь в зону СВО. Именно благодаря поддержке смолян наши защитники ощущают надёжный тыл», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Перечень принимаемых вещей: маскировочные сети зелёной расцветки, тактические одеяла, медицинские и перевязочные материалы, инструменты, средства личной гигиены и хозяйственные вещи.

Основной пункт приёма: г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 11/А (Региональный ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтёрства) Смоленской области). Время приёма: понедельник–пятница, с 9:00 до 18:00.

Волонтёры просят заранее предупреждать о визите – для этого можно написать сообщение в группу «Ресурсный центр Смоленской области» во «ВКонтакте» или позвонить по телефону: 8 (4812) 22‑95‑95.

Также пункты сбора организованы во всех муниципальных округах Смоленской области. Помощь можно доставить в местные штабы центра «#МЫВМЕСТЕ». Адреса штабов можно уточнить в администрации вашего муниципального округа, по телефону Ресурсного центра Смоленской области: 8 (4812) 22‑95‑95.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Марины Хотулёвой