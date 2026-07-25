25 июля – День работника торговли

Кристина ХОЛОИМОВА – одна из тех, кто 25 июля отмечает профессиональный праздник.

Кристина признаётся: «Для меня работа – это удовольствие. Утром я обхожу своих «подопечных», радуюсь каждому листику, каждой ягодке и счастлива, что растения откликаются на заботу».

Кристина Евгеньевна настолько горит своим делом, что собрала огромную коллекцию. У неё есть клёны, пихты, ивы, туи, барбарис, спирея, лапчатка, сирень, пузыреплодники, рододендроны и даже южная агава, плодовые деревья и кустарники, целая радуга цветов. Она знает сотни названий, умеет рассказать о каждом питомце.

Главное оружие продавца – умение выслушать покупателя, понять запросы, чтобы он обязательно ушёл с приобретением и в хорошем настроении. Своим коллегам в День работника торговли Кристина Евгеньевна желает хороших продаж, высоких доходов и удачи в бизнесе. Пусть каждый день приносит только удовольствие!

Марина ХОТУЛЁВА

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