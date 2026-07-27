﻿Понимание через испытание

Сафоновцы присоединились к Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Единый государственный экзамен для любого выпускника и его родителей – большое испытание. Но зачастую взрослые переживают даже сильнее, чем их дети. Ведь школьникам много раз объясняют, как идёт экзамен, их учат заполнять бланки, они проходят тренировки, которые по процедуре полностью совпадают с правилами в день ЕГЭ. Чтобы и родители смогли понять, что происходит во время экзамена, проводится эта акция.

В школе № 8, где проходил пробный экзамен, взрослых встречали сразу в холле для регистрации и распределения по аудиториям. Инструктаж, заполнение бланков, усвоение правил проведения экзамена. Только на месте родители узнали, что будут сдавать русский язык.

– Надеемся на свою память, – признались они. – Чуть-чуть волнуемся, но обстановка доброжелательная, поэтому настроение хорошее.

Проверить свои знания великого и могучего пришли и почётные гости – министр образования и науки Смоленской области, заместитель председателя Правительства Дина Хнычева, Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев, председатель Управления образования округа Вера Афанасьева.

– Цель акции – помочь родителям понять процедуру ЕГЭ, снизить собственный уровень стресса, который зачастую зашкаливает, – объяснила Дина Сергеевна. – Взрослые поймут правила, организацию, прочувствуют атмосферу и меньше будут передавать свои страхи детям, создадут комфортную обстановку дома. Экзамен для родителей проводится в полном соответствии с ЕГЭ, который проходят дети. Есть несколько этапов: допуск на пункт проведения, рассадка в аудитории, ознакомление с инструктажом, сканирование документов. Конечно, для взрослых проводится всё в сокращённом формате.

Дина Хнычева обозначила основное новшество этого года, касающееся ЕГЭ. Основной период сдачи экзамена начинается с 1 июня, чтобы выпускники смогли полноценно отдохнуть и немного расслабиться перед важным испытанием.

Педагог математики из гимназии Алина Новожилова приняла эстафету всероссийской акции, чтобы поддержать старшую дочь.

– Вариант попался несложный, – поделилась она впечатлением после экзамена. – Вот только сочинение про родной язык я не успела написать. Организация, атмосфера в аудитории способствовали спокойному и размеренному ходу испытания, так что мне было легко. Считаю, что это мероприятие должны посетить все родители выпускников, чтобы и детям было не страшно, чтобы прочувствовать то, через что им предстоит пройти.

Сын Марии Зеленцовой в этом году заканчивает одиннадцать классов. Он же, кстати, готовил маму к ЕГЭ и успокаивал: «Мам, не переживай!»

– С заданиями я справилась, они были несложные. Вспомнила школьную программу. Теперь знаю, к чему готовить ребёнка, хотя он и сам относится к предстоящему спокойно.

ЕГЭ для родителей прошёл как надо, по регламенту. Но состоял он всего из 10 тестовых заданий и сочинения. Времени на долгие размышления нет – на всё 30 минут.

Взрослые обычно не тренируются перед экзаменом, но выпускникам подготовка нужна всегда. Для этого ребята могут воспользоваться новым «Навигатором подготовки к ЕГЭ» на госуслугах.

Ирина КУРОПАТКИНА