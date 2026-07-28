﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Вчера – школьники, завтра – студенты.

На очередном заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Василий Анохин, обсуждались вопросы, связанные с целевым обучением в рамках приёмной кампании.

В этом году планируется набрать более 2600 «целевиков» по программам среднего профессионального образования и заключить свыше 450 договоров со студентами ведущих вузов региона. Сегодня особенно востребованы направления, в которых нужны молодые профессионалы – промышленность, транспорт, здравоохранение, образование, строительство, IT и другие важные для региона отрасли.

«Важно, чтобы молодые люди оставались работать в Смоленской области, развивали наши предприятия, школы, больницы и другие учреждения, — подчеркнул Глава региона. – Целевое обучение помогает решить эти задачи: дает ребятам уверенность в будущем, а региону – подготовленных специалистов». Чтобы решать поставленные Губернатором задачи с максимальным эффектом для студентов-целевиков в нашем регионе предусмотрены дополнительные меры поддержки.

В прошлом году были увеличены размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и ребята, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.

Свои возможности для будущих специалистов предлагают медицинские организации, промышленные предприятия, транспортные компании. Например, в сфере здравоохранения поступило 383 предложения при плановом ориентире 340 мест, в сфере физической культуры – 24 предложения при плановых 18.

Высокий уровень взаимного доверия – основа развития Союзного государства.

Вопросы сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь Губернатор Василий Анохин обсудил на рабочей встрече с Государственным секретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым, посетившим наш регион с рабочим визитом.

Особое внимание было уделено созданию Туристско-информационного центра Союзного государства, идею о котором поддержал Президент России Владимир Путин. Уже в скором времени в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Победы в Смоленске появятся современные выставочные и общественные пространства, конференц-зал, коворкинг, экспозиция, посвященная истории, культуре и туристическому потенциалу регионов России и Беларуси.

По словам Сергея Глазьева, этот проект имеет большое значение и серьёзные перспективы, так как сегодня туризм является одним из приоритетных направлений сотрудничества наших братских стран, в связи с чем Центр станет площадкой для проведения совместных мероприятий и поможет познакомить жителей и гостей с возможностями Союзного государства. «Мы со своей стороны делаем всё необходимое, чтобы как можно скорее завершить его реализацию: проектная документация подготовлена, получены необходимые согласования, чтобы приступать к реконструкции», — сообщил Василий Анохин.

Также на встрече речь шла о подготовке к проведению XIV Форума регионов России и Беларуси, который пройдёт в Смоленске в 2028 году и станет для нашего региона одним из ключевых международных событий ближайших лет.

Кроме этого Василий Анохин и Сергей Глазьев обсудили ход реализации совместных проектов, которые реализует Смоленская область с белорусскими партнёрами в промышленности, жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве, в сфере молодёжной политики, культуре и спорте. Отмечался высокий уровень взаимного доверия, благодаря чему на Смоленщине успешно реализуются проекты, имеющие значение для всего Союзного государства.

Многодетные семьи – гордость Смоленщины.

В день Казанской иконы Божией матери в нашем регионе впервые отмечался День многодетной семьи Смоленской области. Праздничные мероприятия охватили практически все муниципальные образования области. И взрослые, и дети с удовольствием принимали участие в семейных кинопоседелках, игровых программах и спортивных эстафетах, творческих конкурсах.

Главным событием стал фестиваль в Лопатинском саду областного центра «Семья в сердце Молодежной столицы», объединивший семьи из разных уголков нашей страны: от Санкт-Петербурга до Тывы, от Москвы до самых отдалённых сёл Смоленской области.

Символично, что именно в этот день Губернатор Василий Анохин провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с региональным отделением Всероссийского «Движения Первых», в котором принял участие председатель правления Движения, Герой России Артур Орлов. На нём обсуждались вопросы реализации семейной политики, механизмы интеграции родительского сообщества, подготовка к финалу Всероссийской игры «Семейная Зарница» и успехи смоленских семей в конкурсе «Большая перемена».

Сегодня к «Движению Первых» в Смоленской области уже присоединились более 3 тысяч родителей. Движение активно сотрудничает с организациями «МногоМама», «Советом отцов» и другими общественными объединениями, работающими с многодетными семьями. Участники встречи договорились ещё активнее расширять пространство для совместного творчества и реализации социально значимых проектов, включая в работу как можно больше ребят вместе с родителями.

«Родные-Любимые» в «Смоленском Поозерье».

Три дня на территории Экологического центра «Бакланово» Национального парка «Смоленское Поозерье» в Демидовском муниципальном округе проходил Всероссийский семейный слёт «Родные – Любимые», организованный Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке Правительства области. Всего в слёте принимали участие 250 человек, 56 семей из 32 регионов страны. При этом самому младшему участнику было всего два годика, а старшему – 72 года.

Глава региона Василий Анохин вместе с руководителем «Движения Первых», Героем России Артуром Орловым посетили палаточный лагерь слёта семейного сообщества и пообщались с его участниками.

«Участники слёта предложили создать интерактивную карту семейных туристических маршрутов по России, чтобы транслировать опыт гостеприимства Смоленской области на всю страну, — сообщил Василий Анохин. – Также родилась идея сделать традиционным шествие регионов в национальных костюмах на открытии следующего слёта». Этому способствовало то, что программа была посвящена Году единства народов России и семьи с большим удовольствием знакомились с традициями разных уголков нашей страны.